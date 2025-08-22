Довбик заинтересовал топ-клуб Италии –переход может состояться при одном условии
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик заинтересовал ряд известных команд.
Чемпион Италии Наполи активно ищет центрфорварда после травмы своего основного игрока Ромелу Лукаку. "Адзурри" выбрали несколько футболистов, которых рассматривают в виде замены Лукаку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Маркевич дал совет Довбику и назвал клуб, который подойдет украинцу
Первоочередным вариантом для неаполитанцев является датский форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд, который уже играл в Серии А. В Наполи заинтересованы в аренде Хейлунда с обязательным правом выкупа. Запасными кандидатами для усиления клуба являются украинский форвард Артем Довбик и нападающий Челси Николас Джексон.
Ранее появилась информация, что Рома выставила Довбыка на трансфер. В прошлом сезоне украинец провел 45 матчей в составе римлян, забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.
Забарный уже ошеломляет в ПСЖ, Довбык на спасение украинца в АПЛ – Загул звезды Шахтера, А Зинченко не делом, а словом