Чемпион Италии Наполи активно ищет центрфорварда после травмы своего основного игрока Ромелу Лукаку. "Адзурри" выбрали несколько футболистов, которых рассматривают в виде замены Лукаку, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Первоочередным вариантом для неаполитанцев является датский форвард Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунд, который уже играл в Серии А. В Наполи заинтересованы в аренде Хейлунда с обязательным правом выкупа. Запасными кандидатами для усиления клуба являются украинский форвард Артем Довбик и нападающий Челси Николас Джексон.

Ранее появилась информация, что Рома выставила Довбыка на трансфер. В прошлом сезоне украинец провел 45 матчей в составе римлян, забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 30 миллионов евро.

