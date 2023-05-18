Результативные подвиги Довбика в текущем сезоне не остались незамеченными в Европе – сразу 7 клубов заинтересованы в подписании форварда, сообщает FootMarseille.

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Отмечается, что французские Ланс и Ницца, английские Ноттингем Форест, Брайтон и Астон Вилла, немецкие Унион Берлин и Фрайбург, а также турецкий Трабзонспор могут стать следующим клубом Довбика. Интересно, что источник опроверг интерес Марселя к нападающему.

К слову, Ланс уже обеспечил себе участие в Лиге чемпионов 2023/24, а Унион Берлин и Фрайбург борются за это право. Довбык в текущем сезоне сыграл 26 матчей в УПЛ, в которых отметился 23 голами и 6 ассистами.

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