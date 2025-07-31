Недавно стало известно, что Артема Довбика предложили Милану. Кажется, что Рома активно ищет новый клуб для украинца.

Довбыка неожиданно предложили топ-клубу – Рома требует впечатляющую сумму, но есть нюанс

Как сообщает Tuttomercatoweb, Вильяреал и Ньюкасл уже сделали запрос к римлянам относительно трансфера Довбика. Активнее всего интересуются украинцем именно "сороки" из-за проблем с Александром Исаком, который не тренируется с клубом и требует отпустить его в Ливерпуль.

Кроме того, по информации motleedsnews, Лидс нацелился на Артема и даже связывался с игроком. Отмечается, что "павлины" готовы удовлетворить финансовые требования Ромы.

Римляне готовы продать Довбика за 38 миллионов евро. Именно такая сумма позволит избежать финансовых потерь, поскольку Рома должна еще заплатить 10% от перепродажи украинца Жироне. Правда, возвращение в каталонский клуб тоже еще не исключено, хотя конкретных контактов между клубами еще не было.

Напомним, что Довбик перешел в Рому именно из Жироны. Всего за римский клуб он отыграл в 45 матчах, забив 17 голов и отдав четыре ассиста.

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