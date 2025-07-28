Накануне появилась информация об интересе к Довбику со стороны турецкого Бешикташа. Главный тренер “черно-белых” Уле Гуннар Сульшер считает украинца идеальным кандидатом для усиления нападения.

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В то же время авторитетный итальянский журналист Маттео Моретто выдал более приближенный к реальности инсайд. Рома открыта к предложениям по Довбику, однако римляне хотят получить за своего игрока не менее 40 миллионов евро. Инсайдер отметил, что украинским нападающим заинтересовались несколько клубов из Италии и АПЛ.

По информации источника, Рома заплатила за Довбика 30,5 миллиона евро с прописанным бонусом в размере 5,5%. Кроме того, Жирона получила 10% от будущей перепродажи игрока. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего форварда в 30 миллионов евро.

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