Нападающий Ромы и сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб в чемпионате Италии.

Вокруг будущего Артема Довбика не утихают разговоры. Вроде, главный тренер Ромы Джан-Пьеро Гасперини не рассчитывает на украинца и летом он может покинуть клуб.

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Как сообщает RomaPress со ссылкой на Il Messaggero, к списку команд, которые интересуются Довбиком добавился Ювентус. Рома сначала планировала продать украинца не менее, чем за 40 миллионов евро. Впрочем, сейчас "волки" готовы снизить цену до 25 млн евро.

Стоит заметить, что ранее пресса писала об интересе к Довбику со стороны Милана, Лидса, Вест Хэма, Ньюкасла и Бешикташа.

Напомним, Артем Довбик присоединился к Роме летом 2024 года. Всего украинец сыграл в 45 матчах, забив 17 голов и отдав четыре ассиста.

К слову, Ювентус – самый титулованный клуб Италии. Туринцы 36 раз выигрывали Скудетто.

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