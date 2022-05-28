К числу претендентов на украинского нападающего Артема Довбика присоединилась Болонья, сообщает Il Resto del Carlino.

СК Днепр-1 выставил немалый ценник на Довбика – в Италии больше платили только за Шевченко и Малиновского

"Красно-синие" всерьез рассматривают возможность трансфера форварда СК Днепр-1 и готовы побороться за 24-летнего игрока с Торино. Тренерский штаб и руководители семикратного чемпиона Италии уверены, что Довбик подходит под стиль команды. Главным аспектом считаются физические характеристики форварда.

Напомним, СМИ активно сватают украинца в Торино – отмечалось, что трансфером лично опекается наставник днепрян Игор Йовичевич. СК Днепр-1 хочет выручить за своего игрока 12 миллионов евро, половина из которых уйдет датскому Митьюлланду, владеющему 50% прав на нападающего.

К слову, Болонья закончила сезон на 13-й строчке турнирной таблицы Серии А.

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