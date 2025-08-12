Довбик заинтересовал еще один клуб из АПЛ – ранее он хотел переманить другого украинца
Нападающий Ромы Артем Довбик попал в сферу интересов Сандерленда.
Сандерленд стал третьим клубом, который проявил интерес к форварду Ромы Артему Довбыку. Однако, как информирует Il Messaggero, интерес "черных котов" к украинцу выглядит "менее солидным".
Сообщается, что представители Лидса и Вест Хэма успели провести предварительные переговоры с Ромой, чтобы понять потенциальные условия потенциальной сделки. Сандерленд этих действий не предпринимал.
Как информирует Маттео Моретто на YouTube-канале Фабрицио Романо, Довбик по-прежнему равнодушен к варианту с Лидсом. Он сосредоточен на Роме и на желании убедить Гасперини в своей состоятельности.
Ранее в Сандерленд также сватали вратаря Шахтера Дмитрия Ризныка.
