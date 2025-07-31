Довбик забил за Рому в первом матче после травмы (ВИДЕО)
20:18 - Читати українською
Рома победила в товарищеской игре с Каннами (3:0). Читайте подробности на "Футбол 24".
Контрольный матч
Рома – Канны – 3:0
Голы: Эль-Шаарави, 3, Довбик, 43, Фергюсон, 88
Артем Довбик вышел в стартовом составе в первом матче после восстановления после травмы – и сразу же забил. На 43-й минуте при счете 1:0 украинский форвард замкнул передачу Стефана Эль-Шаарави – и отправил мяч почти в пустые ворота.
В перерыве Гасперини заменил Довбика на Фергюсона. На 88-й минуте ирландец забил третий гол.
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