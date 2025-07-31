Довбик забил за Рому в первом матче после травмы (ВИДЕО)
20:18 - Читати українською
Рома играет товарищеский матч с Каннами. По состоянию на середину второго тайма римляне ведут со счетом 2:0.
Контрольный матч
Рома – Канны – 2:0
Голы: Эль-Шаарави, 3, Довбик, 43
Артем Довбик вышел в стартовом составе в первом матче после восстановления после травмы – и сразу же забил. На 43-й минуте при счете 1:0 украинский форвард замкнул передачу Стефана Эль-Шаарави – и отправил мяч почти в пустые ворота.
В перерыве Гасперини заменил Довбыка на Фергюсона.
Матч продолжается.
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