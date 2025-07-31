Рома играет товарищеский матч с Каннами. По состоянию на середину второго тайма римляне ведут со счетом 2:0.

Контрольный матч

Рома – Канны – 2:0

Голы: Эль-Шаарави, 3, Довбик, 43

Артем Довбик вышел в стартовом составе в первом матче после восстановления после травмы – и сразу же забил. На 43-й минуте при счете 1:0 украинский форвард замкнул передачу Стефана Эль-Шаарави – и отправил мяч почти в пустые ворота.

В перерыве Гасперини заменил Довбыка на Фергюсона.

Матч продолжается.