Довбик забил в третьем подряд матче за Жирону – видео гола
20:51 - Читати українською
Артем Довбик отметился очередным точным ударом за Жирону.
37’ Артем Довбик
Украинский нападающий открыл счет в поединке 18-го тура против Бетиса.
В Жироне спрогнозировали количество голов, которые забьет Довбик – украинцу предвещают борьбу за культовый трофей
Довбик на 39-й минуте реализовал пенальти, который заработал Савио. Артем четко развел кипера и мяч по углам. Для лучшего бомбардира Жироны это 11 гол в чемпионате, он забивает 3 тура подряд.
Напомним, Виктор Цыганков пропускает матч против Бетиса из-за травмы.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter