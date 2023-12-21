Украинский нападающий открыл счет в поединке 18-го тура против Бетиса.

В Жироне спрогнозировали количество голов, которые забьет Довбик – украинцу предвещают борьбу за культовый трофей

Довбик на 39-й минуте реализовал пенальти, который заработал Савио. Артем четко развел кипера и мяч по углам. Для лучшего бомбардира Жироны это 11 гол в чемпионате, он забивает 3 тура подряд.

Напомним, Виктор Цыганков пропускает матч против Бетиса из-за травмы.