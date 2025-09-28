Довбик забил свой первый гол в сезоне за Рому – ВИДЕО
Украинский нападающий Ромы Артем Довбик отметился голом в ворота Вероны.
В воскресенье, 28 сентября, Рома принимает Верону в матче пятого тура Серии А.
На седьмой минуте Артем Довбик открыл счет во встрече, забив свой первый гол в сезоне. Зеки Челик выполнил навес в штрафную Вероны и украинец ударом головой переправил мяч в сетку ворот – 1:0!
