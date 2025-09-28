В воскресенье, 28 сентября, Рома принимает Верону в матче пятого тура Серии А.

Рома – Верона: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Серии А – Довбик узнал неожиданный вердикт Гасперини

На седьмой минуте Артем Довбик открыл счет во встрече, забив свой первый гол в сезоне. Зеки Челик выполнил навес в штрафную Вероны и украинец ударом головой переправил мяч в сетку ворот – 1:0!

Рома впервые в сезоне забила более одного гола – Довбик снова не впечатлил: Лига Европы