"Довбик забил много голов, но я хотел бы, чтобы он больше взаимодействовал с партнерами по команде. Чтобы, когда ему дают хороший пас, он мог им воспользоваться.

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В любом случае он забил 17 голов и остается отличной инвестицией", – сказал Бонек для Il Tempo.

К слову, в прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей в составе "волков" забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Контракт 28-летнего украинца с клубом действует до 2029 года.

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