"Футбол 24" обсуждает последние события вокруг украинских легионеров в Италии и других чемпионатах. Смотрите новое видео на нашем YouTube-канале.

Несмотря на серьезный интерес со стороны Вильяреала и соблазн вернуться в испанскую Ла Лигу, Артем Довбик продолжает активно готовиться к новому сезону в Серии А. Украинскому нападающему нашлось место в стартовом составе на два матча во время английского турне Ромы. Правда, отличиться результативными действиями ни в поединке против Астон Виллы (0:4), ни во встрече с Эвертоном (1:0) ему не удалось.

Зинченко нашел вариант побега из Арсенала – Моуринью планирует изменить позицию украинца, запрос на трансфер отправлен

В то же время критика из итальянской прессы, которая постоянно льется на Артема, похоже, добавляет ему мотивации. Между упомянутыми поединками, во время открытой тренировки на Сент-Джеймс Парк, Довбик около получаса работал вместе с Туллио Гритти (помощником Гасперини) и Габриэле Бокколини, тренером по фитнесу. Основная цель упражнений – помочь украинцу понять, как двигаться, как освободиться от опеки защитников и как найти связь с остальной командой.

Следующий матч Рома проведет в субботу (17.08) против саудовского Неома. Подробнее об этом и многом другом смотрите в новом выпуске на нашем YouTube-канале.

Рома победила Эвертон – Миколенко травмировался, Довбыку показали, как нужно забивать