Довбик выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена

Нападающий Митьюлланда Артем Довбик получил травму во 2 туре чемпионата Дании.

В матче 2 тура чемпионата Дании Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе, но уже на шестидесятой минуте после столкновения попросил замену.

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В клубе хотели вылечить травму консервативным путем, но результата это не принесло. Поэтому, вероятно, украинец будет прооперирован. Клуб уже отправил результаты МРТ в разные клиники, сообщает Zbirna.com.