Довбик второй раз подряд выйдет в основе Ромы – стартовые составы и онлайн-трансляция с участием украинца
Лечче принимает Рому в 30-м туре чемпионата Италии. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".
Рома на выезде проведет игру с Лечче. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Вживую матч можно посмотреть на Megogo при условии наличия подписки.
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Артем Довбик второй раз подряд попадает в основу "волков". Прошлую встречу с Кальяри он также начинал с первых минут, а против Эмполи выходил лишь на замену.
Стартовый состав Ромы: Свилар, Ндика, Хуммельс, Манчини, Анхелиньо, Кристанте, Коне, Салемакерс, Пеллегрини, Суле, Довбик.
К слову, Артем сыграл в 38 матчах за Рому в этом сезоне, в которых отметился 15 голами и 4 ассистами.
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