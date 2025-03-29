Лечче принимает Рому в 30-м туре чемпионата Италии. Стартовые составы и онлайн-трансляция матча – в этой новости на "Футбол 24".

Рома на выезде проведет игру с Лечче. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени. Вживую матч можно посмотреть на Megogo при условии наличия подписки.

Довбика и Ко может возглавить тренер Роналду – Конфликт с Криштиану подталкивает обладателя Скудетто к уходу

Артем Довбик второй раз подряд попадает в основу "волков". Прошлую встречу с Кальяри он также начинал с первых минут, а против Эмполи выходил лишь на замену.

Стартовый состав Ромы: Свилар, Ндика, Хуммельс, Манчини, Анхелиньо, Кристанте, Коне, Салемакерс, Пеллегрини, Суле, Довбик.

К слову, Артем сыграл в 38 матчах за Рому в этом сезоне, в которых отметился 15 голами и 4 ассистами.

Ювентус одержал победу над Дженоа в дебютной игре Тудора – Малиновский не сумел огорчить экс-тренера