"Дибала хорошо поработал, он прогрессирует, и мы это видели в матче с Пизой. Не знаю, хватит ли у него сил на все 90 минут, но он в хорошей форме. У Уэсли были небольшие проблемы, но, похоже, ничего серьезного.

Пеллегрини остался, и меня это устраивает. Он дополнительный и ценный игрок. Он снова начал интенсивно тренироваться, но пока не на том же уровне, что и другие. Он будет доступен, его качества неоспоримы. Для меня он полузащитник, а не нападающий. После Дибалы он лучший по качеству игры ногами.

Я ожидаю многого от всех. Важна команда и предстоящий сезон, а не отдельные игроки. Каждый должен выкладываться на полную. Я разговаривал с Довбиком, он считает, что его лучшие качества – сила и мощь во вратарской площадке. Я убежден, что у Артема все получится, он всегда выкладывается на полную", – цитирует Гасперини Football-italia.

К слову, Гасперини возглавил Рому летом 2025 года. Под руководством итальянского специалиста "волки" выиграли два матча в Серии А. Артем Довбик дважды выходил на замену, но не смог отличиться.

