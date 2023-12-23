Ожесточенная борьба Жироны и Реала за первую строчку чемпионата Испании заставляет экспертов подключать к своим прогнозам искусственный интеллект.

После последнего в 2023 году матча в Ла Лиге суперкомпьютер Opta по итогам 18-го тура определил претендентов на победу в чемпионате Испании.

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Фаворитом на золото стал мадридский Реал. "Сливочные" опережают ближайшего преследователя в 20 раз, имея 91,8%.

Вторым претендентом на титул является Жирона со скромным 4,1% (к слову, до 1 декабря суперкомпьютер прогнозировал каталонцам лишь 4-е место).

Интересно, что в целом на победу в Ла Лиге, по мнению искусственного интеллекта, претендуют лишь 5 команд. Третье место у мадридского Атлетико (2,2%), далее расположились Барселона (1,7%) и Реал Сосьедад (0,1%).

Напомним, после 18-ти туров Реал с 45-ю баллами является лидером турнирной таблицы Примеры и опережает Жирону (у которой такое же количество очков) лишь по дополнительным показателям.

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