Сезон 2025/26 принес для Ромы не только изменения в составе и появление Джан Пьеро Гасперини на тренерском мостике, но и значительный рост зарплатной ведомости. По данным Calcio e Finanza, "волки" потратят на оплату контрактов игроков 60,9 миллионов евро нетто (около 107,5 миллионов брутто) – это более чем на 20% больше, чем годом ранее.

Обмен Довбика на Хименеса сорвался по двум причинам – в Италии раскрыли подробности

В топе самых оплачиваемых футболистов клуба оказался украинский нападающий Артем Довбык. Он получает 3,5 миллиона евро в год, наравне с такими ключевыми игроками, как Марио Эрмосо, Лоренцо Пеллегрини, Леон Бейли и голкипер Милен Свилар.

Самую большую зарплату в команде имеет Пауло Дибала – 6,5 миллиона евро. За ним следует Эван Ндика с 4 миллионами.

Топ-10 зарплат в Роме:

Пауло Дибала - 6,5 миллиона евро

Эван Н'Дика - 4 миллиона евро

Миле Свилар - 3,5 миллиона евро

Марио Эрмосо - 3,5 миллиона евро

Лоренцо Пеллегрини - 3,5 миллиона евро

Артем Довбык - 3,5 миллиона евро

Леон Бейли - 3,5 миллиона евро

Джанлука Манчини - 3 миллиона евро

Ману Коне - 2,8 миллиона евро

Брайан Кристанте - 2,8 миллиона евро

Довбик получил 20 минут потенциального прощания с Ромой и запорол супермомент – "волки" берут максимум без украинца