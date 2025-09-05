Довбик вошел в топ зарплат Ромы – известно сколько получит украинский форвард в сезоне 2025/26
Стала известна зарплата форварда Ромы Артема Довбика в текущем сезоне.
Сезон 2025/26 принес для Ромы не только изменения в составе и появление Джан Пьеро Гасперини на тренерском мостике, но и значительный рост зарплатной ведомости. По данным Calcio e Finanza, "волки" потратят на оплату контрактов игроков 60,9 миллионов евро нетто (около 107,5 миллионов брутто) – это более чем на 20% больше, чем годом ранее.
В топе самых оплачиваемых футболистов клуба оказался украинский нападающий Артем Довбык. Он получает 3,5 миллиона евро в год, наравне с такими ключевыми игроками, как Марио Эрмосо, Лоренцо Пеллегрини, Леон Бейли и голкипер Милен Свилар.
Самую большую зарплату в команде имеет Пауло Дибала – 6,5 миллиона евро. За ним следует Эван Ндика с 4 миллионами.
Топ-10 зарплат в Роме:
Пауло Дибала - 6,5 миллиона евро
Эван Н'Дика - 4 миллиона евро
Миле Свилар - 3,5 миллиона евро
Марио Эрмосо - 3,5 миллиона евро
Лоренцо Пеллегрини - 3,5 миллиона евро
Артем Довбык - 3,5 миллиона евро
Леон Бейли - 3,5 миллиона евро
Джанлука Манчини - 3 миллиона евро
Ману Коне - 2,8 миллиона евро
Брайан Кристанте - 2,8 миллиона евро
