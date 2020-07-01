Довбик вместе с Сеннерюском победил в Кубке Дании – команда украинца в меньшинстве одолела соперника

Ольборг принимал Сеннерюск в рамках финального матча Кубка Дании. Читайте отчет на Футбол 24.

Кубок Дании, финал

Ольборг – Сеннерюск – 0:2

Голы: Якобсен, 38, 56

Удаление: Эскесен, 65 (С)

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Первую половину встречи контролировали гости, и именно они смогли открыть счет на 38-й минуте благодаря точному удару Якобсена. После перерыва автор гола решил не останавливаться на достигнутом и оформил дубль.

С 65-й минуты Ольборг играл в большинстве, но это не помогло хозяевам спасти ситуацию, финальный свисток зафиксировал уверенную преимущество гостей.

Сеннерюск победил в Кубке Дании. Стоит отметить, что в заявку победителей на финал попал и украинский форвард Артем Довбик, но на поле экс-игрок Днепра так и не вышел.

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