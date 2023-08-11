У украинского форварда Артема Довбика есть шансы на очень быстрый дебют в чемпионате Испании.

Жирона включила Артема Довбика и Виктора Цыганкова в заявку на стартовый матч Примеры. Украинцы едут с командой в гости к Реалу Сосьедад. Игра состоится в субботу в 18:00.

Довбик официально стал одноклубником Цыганкова в Испании.

Довбик сыграл первый матч за Жирону еще в день трансфера из СК Днепр-1. Форвард вышел на замену в спарринге с Лацио. Завтра у Артема есть шанс на официальный дебют в новом клубе.

Цыганков весной стал одним из лидеров Жироны, забив 3 гола и отдав 6 ассистов. Его появление в стартовом составе на Реал Сосьедад даже не обсуждается.

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