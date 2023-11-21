Довбик верит в выход Украины на Евро-2024 после неудачи с Италией
Форвард сборной Украины Артем Довбик прокомментировал результат матча против Италии в квалификации к Евро-2024.
"Еще не все потеряно в борьбе за путевку на чемпионат Европы 2024. Вчерашняя игра показала, что противостояние даже с действующим чемпионом возможно благодаря сильному желанию и вере в команду.
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До встречи в марте. Слава Украине!", – написал Довбик в своем Instagram.
Напомним, Украина не смогла квалифицироваться на Евро-2024 через отборочную группу, сыграв вничью с Италией в решающей игре. Впрочем, еще есть возможность пройти плей-офф Лиги наций и завоевать путевку на турнир.
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