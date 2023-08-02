Форвард СК Днепр-1 Артем Довбик больше не имеет препятствий, чтобы стать одноклубником Виктора Цыганкова в испанской Жироне.

Сделка по переходу Довбика в Жирону почти закрыта, сообщает журналист Нил Сола в твиттере.

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Отмечается, что "бело-красные" получат более 50% прав на Артема (половина принадлежит Митьюлланду, а другая – СК Днепр-1). Трансфер обойдется примерно в 7 млн евро.

Напомним, Довбик выступает за СК Днепр-1 с 2020 года – 85 матчей, 53 гола, 14 ассистов. В сезоне 2022/23 Артем забил 24 гола в УПЛ и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

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