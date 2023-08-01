Нападающий СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик совсем скоро должен стать одноклубником Виктора Цыганкова в Жироне.

Жирона согласовала условия перехода Артема Довбика, права на которого принадлежат СК Днепр-1 и датскому Митьюлланду. В ближайшее время 26-летний нападающий подпишет контракт с испанским клубом.

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Как стало известно "Футбол 24", официально о переходе Довбика может быть объявлено в пятницу, 4 августа. Все зависит от исхода матча Панатинаикос – СК Днепр-1, который будет сыгран в Греции сегодня, 1 августа Если украинская команда не сможет отыграть домашнее поражение 1:3 и выйти в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, то препятствий переходу игрока сборной Украины больше не останется.

Накануне тренер Жироны Мичел Санчес уже отвечал на вопрос о трансфере Артема Довбика, а испанские СМИ считают переход украинского бомбардира закрытой сделкой.

Довбик выступает за СК Днепр-1 с 2020 года – 85 матчей, 53 гола, 14 ассистов. В сезоне 2022/23 Артем забил 24 гола в УПЛ и стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

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