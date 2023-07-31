Нападающий СК Днепр-1 сыграет прощальный матч против Панатинаикоса и присоединится к Жироне, утверждает Mundo Deportivo.

Трубин в списке еще одного гранда, Малиновский на понижение, деньги на Довбика есть: инсайды о трансферах украинцев

Довбик должен заменить Тати Кастельяноса, в прошлом чемпионате Испании настрелявшего 13 голов. Очевидно, именно украинец станет самым дорогим трансфером Жироны в межсезонье. Ранее сообщалось, что каталонцы заплатят СК Днепр-1 около 6 млн евро и рассчитаются с Митьюлландом, которому до сих пор принадлежат 50% прав на форварда. Главный тренер Жироны Мичел не скрывает трансферных планов клуба.

"Довбик? Это вопрос к спортивному директору Кике Карселю. Я думаю, что наш состав готов на 80%, нужны еще 3 трансфера. Это зависит от рынка, все очень сложно", – заявил Мичел, в распоряжении которого уже есть Виктор Цыганков.

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