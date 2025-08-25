Директор по футболу Вильярреала Мигель Анхель Тена в понедельник, 25 августа, подтвердил источникам Футбол 24, что клуб работает над трансфером украинского форварда Ромы Артема Довбика. Однако комментировать любой прогресс в переговорах функционер отказался, ведь соглашение пока не закрыто.

Довбик готовится к возвращению в Испанию – участник Лиги чемпионов почти согласовал условия трансфера с Ромой

Ранее сообщалось, что Довбик уже в ближайшее время может покинуть Рому. Среди претендентов на украинца называли немало клубов, среди которых английские Борнмут, Эвертон, Лидс и Сандерленд, итальянские Милан, Наполи и Ювентус, немецкий Байер и другие. Как видим, ближе всего к трансферу приблизилась "желтая субмарина".

Напомним, Довбик перешел в римский клуб в августе 2024 года из Жироны за 30,5 млн евро. В прошлом сезоне в 45 матчах за "волков" он забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Несмотря на это новоиспеченный наставник Ромы Джан Пьеро Гасперини не рассматривает украинца как игрока основного состава (в матче 1-го тура Серии А Артем сыграл лишь 16 минут). Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

К слову, в Вильярреале нынче уже выступает один украинец – голкипер молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин.

Рома обыграла Болонью в первом матче при Гасперине – классная игра конкурента Довбика, украинцу достались крохи