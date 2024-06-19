"Трудно говорить об этой ситуации, у Ди Лоренцо и Хвичи есть все возможности, чтобы остаться, Осимхен уйдет. Это правильно, что он должен уйти после стольких лет.

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Мне не понравилось то, что сделали агент и отец Кварацхелии, это был не лучший выбор. Непопадание в Лигу чемпионов – это вина всех, а он – часть команды. Безусловно, Конте – лучшее, что мы могли ожидать, а Де Лаурентис сделал правильный выбор.

Нападающий для Наполи? Дёкереш мне нравится, Довбик нравится, Хименес может быть функциональным для Конте, но пока не продали Осимхена, я буду выбирать нигерийца. Я не понял необходимости объявлять о его прощании в середине года, зная, что рынок непредсказуем", – сказал Марадона-младший в эфире Radio Punto Zero.

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