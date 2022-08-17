Салернитана и СК Днепр-1 пока поставили на паузу переход нападающего. Артём Довбик все еще находится в расположении украинской команды.

На днях появилась информация, что 25-летним Довбиком интересуется Салернитана, которая готова арендовать украинца и при определенных условиях выкупить права на игрока. Сегодня же итальянский Sky Sport сообщил, что трансфер практически завершен.

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Впрочем, Артем сейчас находится в Словакии, где 18 августа СК Днепр-1 сыграет в Лиге Европы против АЕКа из Ларнаки. Нападающий сборной Украины готовится к этому матчу, а трансфер в Салернитану состоится не раньше пятницы. Об этом сообщил Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Отметим, что половина прав на Артема до сих пор принадлежит датскому Митьюлланду, поэтому СК Днепр-1 получит от потенциального трансфера Довбика лишь половину суммы. Долгое время фаворитом в борьбе за украинца называли другой итальянский клуб – Торино. Слухи связывали лучшего бомбардира УПЛ 2021/22 и с Динамо, однако в Киеве открестились от возможного подписания форварда.

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