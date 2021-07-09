Динамо рассматривает вариант обмена ряда своих игроков на форварда СК Днепр-1 и сборной Украины Артема Довбика, сообщает Динамомания.

СК Днепр-1 повесил новый ценник на Довбика – за форвардом сборной Украины выстроилась очередь из топ-клубов

Среди футболистов, чьи имена фигурируют в контексте этого обмена, присутствуют Владислав Дубинчак, Богдан Леднев и Артем Шабанов. Руководство "бело-синих" находится в поиске нападающего, способного заменить Артема Беседина, который получил тяжелую травму в матче со Швецией на Евро-2020.

Напомним, Довбик забил победный гол в ворота шведов в 1/8 финала чемпионата Европы и вывел сборную Украины в четвертьфинал турнира. После этого к нему появился большой интерес со стороны европейских клубов.

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