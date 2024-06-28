Руководство Атлетико до сих пор хочет видеть в своей команде форварда Жироны и сборной Украины Артема Довбика.

"Матрасники" продолжают переговоры с "красно-белыми" по украинцу. Атлетико хоть и считает сумму в 40 миллионов евро завышенной, но не собирается сдаваться в борьбе за Артема Довбика.

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Как сообщает Mundo Deportivo, первый план мадридцев заключался в том, чтобы продать Жоау Фелиша, который не вписывается в планы Диего Симеоне. Барселона, где португалец провел прошлую кампанию, рассчитывала оставить его в команде, но договоренности до сих пор нет, а других предложений не поступало.

Атлетико имеет запросы по Альваро Морате и Самуэлю Омородиону, впрочем, их "матрасники" отпускать не очень хотели бы. Отмечается, что как только мадридцы продадут одного из трех игроков, то сразу руководство клуба перейдет к активно фазе переговоров с Жироной по Довбику.

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