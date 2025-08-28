Артема Довбика летом активно связывали с Вильяреалом и Миланом. Украинец едва не перешел в испанский клуб, но трансфер так и не удалось оформить.

Как информирует RomaSpace со ссылкой на Маттео Моретто, в Роме состоялась внутренняя встреча, на которой Довбику сообщили, что он не является приоритетом для Джан Пьеро Гасперини. Таким образом, украинца выставят на продажу. Стороны будут искать решение в ближайшее время.

Добавим, Артем Довбик присоединился к Роме в 2024 году. Всего он сыграл за "волков" в 46 матчах, в которых забил 17 голов и отдал четыре ассиста.

