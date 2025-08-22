Довбик узнал свою судьбу на стартовую игру Ромы в новом сезоне – Гасперини не изменил решения
Форвард Ромы Артем Довбик первый туре Серии А, вероятно, начнет на скамейке запасных.
Рома начнет сезон 2025/26 с Эваном Фергюсоном в стартовом составе, сообщает RomaPress со ссылкой на Corriere dello Sport.
Джан Пьеро Гасперини решил выпустить ирландского новичка команды в основе на игру против Болоньи в первом туре Серии А.
Ожидается, что Артем Довбик, которого часто упоминают в трансферных новостях, начнет игру на скамейке запасных.
Фергюсон после перехода из Брайтона на правах аренды поразил Гасперини на тренировках своей динамичностью и физической силой. Именно поэтому 20-летний игрок считается идеальным форвардом для схемы 3-4-2-1.
Напомним, что первый матч в новом сезоне Рома и Болонья проведут уже 23 августа.
