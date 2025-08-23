Довбик узнал свою роль на первый официальный матч Ромы под руководством Гасперини – стартовые составы
Рома будет принимать Болонью в первом туре Серии А. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".
Матч Рома – Болонья состоится сегодня, 23 августа. Стартовый свисток на стадионе Олимпико прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Довбик получил тревожный сигнал от Гасперини – у капитана Ромы ситуация еще хуже
Джан-Пьеро Гасперини на первый официальный матч Ромы не включил в стартовую 11-ку Артема Довбика. Украинец начнет игру на скамейке запасных. Матч покажет в Украине онлайн-сервис Megogo. Игру можно будет посмотреть при наличии подписки.
Стартовый состав Ромы: Свилар, Манчини, Н'Дика, Эрмосо, Уэсли, Кристанте, Коне, Анхелиньо, Суле, Эль-Шаарави, Фергюссон.
