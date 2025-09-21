Лацио будет принимать Рому в четвертом туре Серии А. Стартовые составы команд и ссылки на онлайн-трансляцию игры ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Лацио – Рома состоится сегодня, 21 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по киевскому времени.

Джан Пьеро Гасперини снова не включил в стартовую 11-ку Артема Довбика. Украинец начнет игру на скамейке запасных. Матч покажет в Украине онлайн сервис Megogo. Игру можно будет посмотреть при наличии подписки.

Стартовый состав Ромы: Свилар; Челик, Манчини, Н'Дика; Ренш, Кристанте, Коне, Анхелиньо, Суле, Пеллегрини; Фергюсон