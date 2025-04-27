Главный тренер Ромы Клаудио Раньери определился с игроками, которые сыграют против Интера в 34 туре Серии А.

В воскресенье, 27 апреля, "волки" отправят в гости к "нерадзурри". На этот матч в заявку попали 23 футболиста.

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В списке также присутствует Артем Довбик. Украинец прошлую встречу против Вероны начинал в запасе, и вышел на поле лишь на 70 минуте. В лазарете ромы до сих пор находятся Дибала, Нельссон, Абдулхамид и Пеллегрини.

Напомним, матч между Интером и Ромой начнется в 16:00 по киевскому времени. "Нерадзурри" сейчас возглавляют турнирную таблицу Серии А с 71 баллом, а "волки" имеют 57 очков и находятся на седьмом месте.

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