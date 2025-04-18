Тренерский штаб Ромы определился с заявкой на игру против Вероны в 33-м туре Серии А.

Наставник "волков" Клаудио Раньери включил в список 23 игроков на противостояние с "мастифами" в очередном туре чемпионата Италии.

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Артем Довбик и Стефан Эль-Шаарави пропускали тренировки накануне игры. Клаудио Раньери включил обоих игроков в заявку.

Напомним, Рома сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А с 54 очками. Артем Довбик сыграл за "волков" в чемпионате Италии в 28 играх, забив 11 голов и отдав три ассиста.

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