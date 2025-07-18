Форвард Ромы Артем Довбик приятно удивил тренера Ромы Джан Пьеро Гасперини, сообщает Giallorossi.net со ссылкой на Leggo.

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По информации источника, украинец наконец-то решил свои проблемы с коленом, которые беспокоили его в прошлом сезоне, и сейчас является одним из лучших на тренировках.

Отмечается, что новый руководитель поражен физической формой и настроением 28-летнего нападающего, хотя в начале Гасперини не был доволен профилем украинца.

Напомним, в прошлом сезоне Довбик провел за Рому 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт Артема с "волками" рассчитан до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

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