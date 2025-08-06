Рома стремится разгрузить атаку, но трансфер Артема Довбика блокирует кадровые изменения, сообщает Calciomercato.

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Прошлым летом клуб заплатил Жироне за украинца 38,5 млн евро и испанцы смогут получить еще 10% от следующей продажи. Чтобы не потерять в капитале, римляне хотят выручить минимум 40 млн евро – эта сумма отпугивает потенциальных покупателей. Атлетико уже снялся с переговоров, Вильярреал также отказался.

Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини планирует строить атакующую игру вокруг Эвана Фергюсона, тогда как Артем Довбик не совсем вписывается в его тактические замыслы. Несмотря на приличную статистику, украинский форвард может потерять место в составе. В клубе опасаются конфликтной ситуации из-за конкуренции двух центрфорвардов, если Довбик не будет получать должного количества игрового времени.

В качестве потенциальных замен рассматриваются Фабио Силва из Лас-Пальмаса и Никола Крстович из Лечче, однако их переход возможен только при условии продажи украинца – иначе клуб не сможет позволить себе новые трансферы.

Сейчас агенты Довбика активно работают над поиском нового клуба. Предложения уже были направлены в Милан и Ювентус, впрочем оба гранда Серии А не заинтересовались трансфером, считая финансовые требования Ромы завышенными.

Напомним, Артем Довбик сыграл за римлян в 45 матчах, забив 17 голов и отдав четыре ассиста.

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