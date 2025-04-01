В отсутствие Пауло Дибалы в составе Ромы (аргентинца прооперировали, поэтому ожидать его можно уже в следующем сезоне) роль лидера атак взял на себя Артем Довбик. Именно украинец забил единственный гол в ворота Лечче, расшатав защитника перед тем, как пробить в ближний угол.

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Так, Довбик принес Роме уже 15 очков в этом сезоне. По этому показателю его опережает Мойзе Кин из Фиорентины (второй лучший бомбардир Серии А). Сам Артем получил хорошие оценки за игру, хотя первый тайм у украинского нападающего выдался не лучшим. Отмечают и положительную атмосферу в Роме, что помогает команде достигать результатов – шестое место и лишь 4 очка отставания от зоны Лиги чемпионов. Подробнее обо всем этом смотрите в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".