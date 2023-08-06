Довбик уже прошел медицинское обследование и готовится к представлению в статусе новичка Жироны, сообщает Diaridegirona.

Довбик в Жирону: стал известен срок контракта и дата возможного дебюта

Трансфер станет рекордным для "бело-красных" – 7 млн евро (до этого самым дорогим игроком был Ориоль Ромеу, который перешел за 5,5 млн евро из Саутгемптона) за 50% прав на украинца. Договориться удалось не только с игроком и СК Днепр-1, но и Митьюлландом, которому принадлежит другая половина прав на форварда. Нападающего могут представить в статусе игрока Жироны уже сегодня, 6 августа, перед товарищеским матчем против Лацио.

Напомним, Довбик провел 86 матчей за СК Днепр-1, забил 54 гола и сделал 14 результативных передач. Transfermarkt оценивает Артема в 15 млн евро.

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