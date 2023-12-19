Украинский форвард Артем Довбик стал лучшим игроком матча между Жироной и Алавесом по версиям SofaScore да WhoScored, получив 8,4 и 8,2 балла из 10 возможных соответственно.

Довбик вошел в историю чемпионата Испании по интересному показателю

Нападающий оформил дубль во вчерашнем матче Ла Лиги – на 23 минуте матча Артем открыл счет в игре, поразив ворота соперника ударом головой, а уже на 59 – завершил разгром Алавеса, забив с пенальти.

Напомним, Жирона разгромила Алавес (3:0) в 17-м туре испанской Ла Лиги, вернув себе лидерство в чемпионате, а Артем Довбик отличился дублем. В активе украинского форварда десять голов и шесть ассистов в 17 матчах за Жирону во всех турнирах.

Дубль Довбика помог Жироне разгромить Алавес – каталонцы вернули лидерство, Артем поравнялся с легендами