Приоритетом "матрасников" стал Рандаль Коло Муани, утверждает SPORTS ZONE. Артем Довбик отошел на план Б.

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Коло Муани лишь год назад перебрался из Айнтрахта в ПСЖ за сумасшедшие 90 млн евро. Впрочем, дебютный сезон вице-чемпиона мира оказался очень посредственным – 9 голов и 6 ассистов в 40 матчах. Сейчас Transfermarkt оценивает форварда вдвое дешевле (45 млн евро). Коло Муани надеется остаться в Париже, но планы ПСЖ могут оказаться другими.

Перед приглашением нового форварда Атлетико еще нужно продать Альваро Морату, который как раз одолел Рандаля со сборной Франции в полуфинале Евро.

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