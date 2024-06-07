Самым дорогим украинцем в Примере ожидаемо стал лучший бомбардир чемпионата – Артем Довбик. Нападающий Жироны добавил к своей предыдущей цене 5 миллионов и стоит отныне 35 млн евро. Интересно, что именно столько стоят его партнеры по сборной Украины Михаил Мудрик (Челси) и Георгий Судаков (Шахтер).

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Одноклубник Довбика – Виктор Цыганков – подорожал на 2 миллиона и повысил свою цену до 30 млн евро.

Больше всего же среди украинцев в Ла Лиге выстрелил Андрей Лунин, "потяжелев" сразу на 9 миллионов – голкипер Реала стоит сейчас 25 млн евро, сравнявшись по цене с Анатолием Трубиным из Бенфики.

В свою очередь неутешительные дела у Романа Яремчука – форвард Валенсии "сбросил" 500 тысяч евро и оценивается в 3,5 млн евро.

Ознакомиться с обновленной стоимостью всех игроков чемпионата Испании можно по ссылке.

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