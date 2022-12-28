"В апреле мое восстановление шло по плану, я понимал, что наступает тот этап, когда одной беготни и работы в зале недостаточно. Надо начинать работать с мячом. Ведущие украинские клубы получили разрешение на выезд за границу, и я решил поинтересоваться, решил ли он можно мне готовиться с кем-то из них. Мне посоветовали Динамо.

Довбик: Надеюсь, что весь год в УПЛ я не проведу

Так я и попал в киевскую команду, за что ей очень благодарен. Уже тогда стало известно, что сборная сыграет в июне и мне нужно было набирать форму. В Динамо меня хорошо приняли, сразу адаптировался в коллективе. По сборной знал почти всех ребят. Было просто, но не на тренировках. Я месяц восстанавливался, а тут попал на очень интенсивную работу. Мы много бегали, у Мирчи Луческу обычно большой километраж на сборах. Почти вдвое больше, чем, например, в Днепре-1. Да и видно по матчам, ведь киевляне часто добавляют на последних минутах.

Знаете, в течение года я тренировался и играл под руководством четырех тренеров – Игора Йовичевича, Мирчи Луческу, Александра Петракова и Александра Кучера. Такого у меня еще не было, но, признаюсь, трудностей не испытывал. Наверное, потому, что я нападающий, а от него везде нужно одно и то же – забивать.

Да, есть детали, и касаются они, например, прессинга. Требования в этом компоненте бывают разными не то что у разных тренеров, а в разных матчах. Одного соперника мы накрываем так, второго – иначе. Год назад я говорил о том, что здесь мне нужно добавить, поэтому над прессингом, его пониманием я много работал", – цитирует Довбика Команда 1 .