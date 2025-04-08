Довбик согласился брать уроки борьбы у Беленюка - спортсмен готов сделать из украинского форварда чемпиона Италии
Олимпийский чемпион по борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк уже настроен улучшить результаты Артема Довбика.
После матча 31-го тура Серии А между Ромой и Ювентусом (1:1) наставник хозяев Клаудио Раньери, комментируя игру Артема Довбика, отметил, что в Италии нужно заниматься греко-римской борьбой – и украинскому нападающему в этом еще есть куда расти.
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На эти слова ярко отреагировал олимпийский чемпион Жан Беленюк. В сторис Instagram он опубликовал цитату Раньери с подписью: "За три месяца сделаю из Довбика чемпиона Италии по греко-римской борьбе".
Впоследствии борец поделился еще одним забавным постом – карикатурой, где он и форвард Роми изображены в образах борцов, добавив: "Артем Довбик руки крутит профессионально". Нападающий сборной Украины не остался в стороне – он репостнул последнюю историю себе и лаконично подписал: "Будем работать".
Напомним, что в этом сезоне украинец сыграл за римлян 40 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.
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