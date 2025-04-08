После матча 31-го тура Серии А между Ромой и Ювентусом (1:1) наставник хозяев Клаудио Раньери, комментируя игру Артема Довбика, отметил, что в Италии нужно заниматься греко-римской борьбой – и украинскому нападающему в этом еще есть куда расти.

"В Италии нужно заниматься греко-римской борьбой": Раньери очертил фактор, который Довбик должен улучшать

На эти слова ярко отреагировал олимпийский чемпион Жан Беленюк. В сторис Instagram он опубликовал цитату Раньери с подписью: "За три месяца сделаю из Довбика чемпиона Италии по греко-римской борьбе".

Впоследствии борец поделился еще одним забавным постом – карикатурой, где он и форвард Роми изображены в образах борцов, добавив: "Артем Довбик руки крутит профессионально". Нападающий сборной Украины не остался в стороне – он репостнул последнюю историю себе и лаконично подписал: "Будем работать".

Напомним, что в этом сезоне украинец сыграл за римлян 40 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 4 результативные передачи.

Рома сыграла вничью с Ювентусом в провальной битве за ЛЧ – Довбик создал все моменты "волков" и помог с голом