Артем Довбик стал едва ли не главным хитом трансферного рынка в Европе.

Атлетико, Барселона, Челси, Милан и Наполи входят в список претендентов на 26-летнего форварда, утверждает Mundo Deportivo.

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Жирона хотела бы сохранить главных звезд перед исторической ЛЧ, но может не устоять перед большими деньгами. Вероятно, каталонцев даже не будут спрашивать, ведь у Довбика есть клаусула на 45-50 млн евро. Это вполне умеренная цена за нападающего, который наколотил 24 гола в Ла Лиге и еще имеет пространство для развития.

Сам Довбик публично подтвердил интерес Барселоны и клубов Серии А, однако до серьезных переговоров дело пока не доходило. Все мысли игрока сборной Украины вокруг чемпионата Европы.

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