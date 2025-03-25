Форвард Ромы и сборной Украины Артем Довбик восстановился после болезни и готов выступать за свой клуб.

Артем Довбик вернулся к тренировкам с командой после вызова в сборную Украины, сообщает Roma Press.

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Форвард пропустил несколько тренировок и первый матч сборной против Бельгии из-за болезни, но сейчас он вполне здоров и готов к предстоящим играм римлян. К слову, в этом сезоне за итальянцев Довбик забил 15 голов в 38 матчах во всех турнирах. Он является лучшим бомбардиром команды и одним из лучших голеадоров Серии А.

Стоит добавить, что кроме Довбика к тренировкам также возвращается Эван Н'Дика. Отметим, что свой следующий матч Рома сыграет с Лечче в субботу в 21:45 по киевскому времени.

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