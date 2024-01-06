Украинец забрал награду лучшего игрока Ла Лиги в декабре, оформив 4 гола в 4 матчах.

Довбик с роскошной статистикой выиграл награду в Испании

"Привет, болельщики Жироны. Спасибо за вашу поддержку. Я очень рад получить этот приз. Мы продолжаем вместе. Вперед!" – сказал Довбик по-английски после получения награды.

Напомним, украинский бомбардир эффективно начал и январь, отдав результативную передачу в перестрелке с Атлетико (4:3). Всего в 18 матчах нынешнего чемпионата Испании Артём оформил 11 голов и 5 ассистов.

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