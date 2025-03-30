Форвард Ромы Артем Довбик забил единственный гол в ворота Лечче (1:0) в 30-м туре чемпионата Италии. После игры украинец пообщался с журналистами.

"Это была очень тяжелая игра, мы имели столько возможностей в первом тайме. Впрочем, заработали три очка, и это самое главное.

"Довбик – чувствительный мальчик": Раньери высказался об очередном голе украинца

Да, замечательный момент, все меня поддерживают. Я стараюсь делать свою работу, чтобы помочь команде, и сегодня это было очень важным.

Почему не праздновал? Я устал, мы радовались вместе, но самое главное – это три очка. Признаюсь, сначала в Италии было нелегко, но мы продолжали работать, сменили тренера. Сейчас все идет своим чередом", – приводит слова Довбика Кальчо с ананасами.

К слову, Артем перебрался в Рому летом 2024 года. Сейчас украинский форвард сыграл в 26 матчах за "волков" в Серии А, забив 11 голов и оформив три результативные передачи.

Довбик голом принес Роме 7-ю победу подряд, дожав Лечче – VAR украл у украинца ассист, "волки" в зоне еврокубков