Нападающий Ромы Артем Довбик все ближе к уходу из клуба после того, как команду возглавил Джан Пьеро Гасперини.

Несмотря на то, что Гасперини публично заявлял, что он рассчитывает на Довбика, в личной встрече наставник сообщил украинцу, что не рассчитывает на него и не видит его частью проекта, сообщает Romanews.

Артем был шокирован таким решением главного тренера, особенно перед закрытием трансферного окна. Среди клубов, которые связывают с подписанием Довбика – Милан, который не сумел этим летом подписать Бонифейса и Хардера, и Вильяреал, который как раз продал Ереми Пино.

Гасперини на пресс-конференции прокомментировал ситуацию вокруг Довбика: "У Довбика была пауза в начале предсезонной подготовки, однако в работе со мной он проявил себя как очень положительный игрок, как и остальные команды. Он всегда очень старался, и я не имею к нему никаких претензий.

От Довбика я ожидаю, что завтра – независимо от того, выйдет ли он в стартовом составе, или появится на замену, или останется на скамейке запасных – он приложит все свои усилия для достижения результата, к которому мы стремимся. И это будет совсем непросто", – приводит слова наставника TMW.

