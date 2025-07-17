Довбик будет выступать в новом сезоне под 9-м номером, утверждает издание Il Romanista. Это лишь подтверждает, что украинец не боится давления, ведь под "девяткой" выступали трое лучших бомбардиров в истории Ромы (Роберто Пруццо, Абель Бальбо и Эдин Джеко).

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По мнению издания, Артем не является прототипом идеального форварда для Гасперини, который любит более мобильных нападающих. Однако, Довбик надеется поразить нового тренера, в частности, начал тренироваться еще до завершения отпуска.

Также отмечается, что спортивный директор Ромы Фредерик Массара намерен привести в команду еще двух нападающих после ухода Тэмми Абрахама и Эльдора Шомуродова. Среди кандидатур – Эван Фергюсон, который может стать заменой Довбику, и Никола Крстович, который может играть по всему периметру атаки.

Напомним, в прошлом сезоне Артем Довбик провел 45 матчей в составе "волков" забил 17 голов и отдал 4 ассиста. Контракт 28-летнего украинца с клубом рассчитан до 2029 года.

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